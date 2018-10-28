В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр Ирины Пинчук





На камеру попал весьма своеобразный маникюр девушки.Ира недавно вернулась на телестройку во второй раз. До вчерашнего выпуска она поддерживала образ одной из наиболее эффектных участниц реалити-шоу. Болельщики дружно заявляли, что Пинчук весьма выделятся на фоне других участниц, которые часто забывают о элементарных правилах гигиены и пренебрегают своим внешним видом. Также такие неряхи часто не делают макияж, укладку и маникюр.Однако свежий стоп-кадр из эфира показал, что Ирина тоже часто бывает "не в форме", как и ее соседки по спальне девочек. Такой вывод можно сделать, когда хорошо будет рассмотрен некрасивый маникюр Иры, а точнее, его "огрызки".Зрители, разумеется, едко высказались по поводу таких ногтей. Кто-то сразу вспомнил, что и в первый приход Ирина не отличалась ухоженностью. А кто-то напомнил, что Пинчук по Острову любви тоже гуляла с "шалашом" на голове.