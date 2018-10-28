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В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр Ирины Пинчук

Накануне, 27 октября зрители телепроекта "Дом-2" могли видеть некоторые подробности из личной жизни Ирины Пинчук.

На камеру попал весьма своеобразный маникюр девушки.

В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр Ирины Пинчук

Ира недавно вернулась на телестройку во второй раз. До вчерашнего выпуска она поддерживала образ одной из наиболее эффектных участниц реалити-шоу. Болельщики дружно заявляли, что Пинчук весьма выделятся на фоне других участниц, которые часто забывают о элементарных правилах гигиены и пренебрегают своим внешним видом. Также такие неряхи часто не делают макияж, укладку и маникюр.

Однако свежий стоп-кадр из эфира показал, что Ирина тоже часто бывает "не в форме", как и ее соседки по спальне девочек. Такой вывод можно сделать, когда хорошо будет рассмотрен некрасивый маникюр Иры, а точнее, его "огрызки".

В кадры эфира Дома-2 попал своеобразный маникюр Ирины Пинчук

Зрители, разумеется, едко высказались по поводу таких ногтей. Кто-то сразу вспомнил, что и в первый приход Ирина не отличалась ухоженностью. А кто-то напомнил, что Пинчук по Острову любви тоже гуляла с "шалашом" на голове.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:58

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