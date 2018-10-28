Астрономам удалось подтвердить существование облаков Кордылевского





В 1956 году Кордылевский Казимеж, астроном из Польши, сумел зафиксировать светящиеся зоны в космосе неподалеку от Лагранжа L5. Он предположил, что найденное им свечение может быть, своего рода, облаками, состоящими из мельчайшей космической пыли. Несмотря на то, что их существование было предсказано ранее ученым Юзефом Витковским, многие специалисты отказывались признать данную теорию истиной. Кроме того, фотографии, сделанные Кордылевским, на которых были зафиксированы облака, не изменили ситуацию по причине плохой видимости. Лишь недавно группа астрономов из Венгрии благодаря использованию современного оборудования сумела обнаружить необычное явление. Открытие было сделано и подтверждено благодаря свету, который отразили пылевые скопления.Отмечается, что размеры, а также форма облаков периодически меняются. По мнению Кордылевского, масса каждого облака равна примерно 10 тысячам тонн, а их диаметр составляет 10 000 километров.