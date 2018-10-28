АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Астрономам удалось подтвердить существование облаков Кордылевского

Астрономам удалось подтвердить достоверность существования, так называемых, облаков Кордылевского. Не смотря на то, что данный феномен был зафиксирован примерно полвека назад, лишь недавние исследования смогли подтвердить правдивость сведений того времени.

Астрономам удалось подтвердить существование облаков Кордылевского


В 1956 году Кордылевский Казимеж, астроном из Польши, сумел зафиксировать светящиеся зоны в космосе неподалеку от Лагранжа L5. Он предположил, что найденное им свечение может быть, своего рода, облаками, состоящими из мельчайшей космической пыли. Несмотря на то, что их существование было предсказано ранее ученым Юзефом Витковским, многие специалисты отказывались признать данную теорию истиной. Кроме того, фотографии, сделанные Кордылевским, на которых были зафиксированы облака, не изменили ситуацию по причине плохой видимости. Лишь недавно группа астрономов из Венгрии благодаря использованию современного оборудования сумела обнаружить необычное явление. Открытие было сделано и подтверждено благодаря свету, который отразили пылевые скопления.

Отмечается, что размеры, а также форма облаков периодически меняются. По мнению Кордылевского, масса каждого облака равна примерно 10 тысячам тонн, а их диаметр составляет 10 000 километров.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае туристам запрещено фотографироваться с
Александр Панкратов-Черный опубликовал архивный
Малые дозы трюфелей положительно влияют на
Астрономам удалось подтвердить существование
Владимира Преснякова с супругой назвали самой
Эскадра НЛО с планету Нибиру была зафиксирована
Анна Седокова призналась, что у нее есть
Эксперты назвали продукты, которые подавляют
Марина Александрова показала фото «беременной»
Алиана Устиненко может стать новой ведущей
Ангела Меркель на русском языке спросила у
Очередное “обнаженное” фото Анастасии Волочковой
Грузинский боксер Шония напал на своего тренера
Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram
Блогер сравнил авто Kia Rio и Hyundai Solaris
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в
Экс-участница шоу «Дом-2» Ивана Дилова после
Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном
Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО
Ученые: Черный чай может защитить от передающихся
В связи с приближением Хэллоуина эксперты
Денис Лебедев хочет вернуть Ольгу Бузову, пытаясь
Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с
Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко
Стали известны самые популярные авто для
Игровая консоль Xbox One может получить поддержку
Анна Седокова извинилась за выступление под
Рэпера Гуфа избили в ночном клубе Москвы
На авиабазе США обнаружен загадочный летательный
Просмотреть все новости