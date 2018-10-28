Грузинский боксер Шония напал на своего тренера после поражения



🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p — Michael Benson (@MichaelBensonn) 27 октября 2018 г.

Грузинский боксер участвовал в поединке в рамках средней весовой категории против болгарина Спаса Генова. Поединок шел в течение 8 раундов в Софии и представлял собой андеркарту боксерского вечера, тогда как основным событием стал поединок за титул официального претендента на получение пояса чемпиона Международной боксерской федерации между бойцами супертяжелого веса Хьюи Фьюри (Британия) и Кубратом Пулевым (Болгария).После представления оценок со стороны судей Шония попытался совершить нападение на оппонента, однако был оттеснен арбитром. Вышедший на ринг тренер грузинского боксера пытался успокоить спортсмена, но в ответ получил 2 удара. На сегодня у Левана Шонии 15 побед, включая 11 – нокаутов, а также 11 поражений.