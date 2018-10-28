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Грузинский боксер Шония напал на своего тренера после поражения

Грузинский боксер Леван Шония напал на собственного тренера после поражения в поединке. Вышедший на ринг наставник спортсмена попытался успокоить подопечного, но тот в ответ нанес ему 2 удара.
Грузинский боксер Шония напал на своего тренера после поражения

Грузинский боксер участвовал в поединке в рамках средней весовой категории против болгарина Спаса Генова. Поединок шел в течение 8 раундов в Софии и представлял собой андеркарту боксерского вечера, тогда как основным событием стал поединок за титул официального претендента на получение пояса чемпиона Международной боксерской федерации между бойцами супертяжелого веса Хьюи Фьюри (Британия) и Кубратом Пулевым (Болгария).

После представления оценок со стороны судей Шония попытался совершить нападение на оппонента, однако был оттеснен арбитром. Вышедший на ринг тренер грузинского боксера пытался успокоить спортсмена, но в ответ получил 2 удара. На сегодня у Левана Шонии 15 побед, включая 11 – нокаутов, а также 11 поражений.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:43

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