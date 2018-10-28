Блогер сравнил авто Kia Rio и Hyundai Solaris





Под капотом и в багажнике у автомобилей почти нет разницы. Оба продукта используют одинаковые силовые агрегаты с сопоставимой производительностью. При этом ощущения от езды на них все же отличаются, подчеркивает блогер. В обзоре оценивался автомобиль KIA Rio в модификации Comfort, использующий двигатель объемом 1,4 литра и механическую трансмиссию. Это авто отличается эргономичным рулевым колесом с удобным расположением кнопок. За счет перетяжки кожей он выглядит лучше аналога в салоне Solaris.В соответствии с мнением блогера, Rio показывает себя на дорогах несколько лучше, что имеет отношение к низкой задней подвеске. При этом со стороны подобное преимущество почти незаметно. После сравнительного заезда он отдал предпочтение именно KIA Rio, мотивируя это более быстрым движением при сравнении с Hyundai Solaris.