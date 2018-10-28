В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с зерновозом
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с зерновозом. Инцидент случился на трассе поблизости от населённого пункта Гайдук.
У сельхозтехники во время движения развалился прицеп. Грузовое авто осуществляло транспортировку урожая, а ДТП вызвало осложнение в движении по трассе. Одна из линий движения оказалась заблокирована рассыпавшейся пшеницей. Зерновоз также остановился, перегородив проезд.
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, двигавшиеся за транспортным средством автомобили сумели избежать опасности и не допустили столкновения с тягачом. На текущий момент работники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Остаётся неизвестно, было ли разрушение прицепа итогом перегруза либо неправильной эксплуатации. Не исключается и версия о несчастном случае.
У сельхозтехники во время движения развалился прицеп. Грузовое авто осуществляло транспортировку урожая, а ДТП вызвало осложнение в движении по трассе. Одна из линий движения оказалась заблокирована рассыпавшейся пшеницей. Зерновоз также остановился, перегородив проезд.
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, двигавшиеся за транспортным средством автомобили сумели избежать опасности и не допустили столкновения с тягачом. На текущий момент работники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Остаётся неизвестно, было ли разрушение прицепа итогом перегруза либо неправильной эксплуатации. Не исключается и версия о несчастном случае.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:34