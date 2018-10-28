В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с зерновозом





У сельхозтехники во время движения развалился прицеп. Грузовое авто осуществляло транспортировку урожая, а ДТП вызвало осложнение в движении по трассе. Одна из линий движения оказалась заблокирована рассыпавшейся пшеницей. Зерновоз также остановился, перегородив проезд.По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, двигавшиеся за транспортным средством автомобили сумели избежать опасности и не допустили столкновения с тягачом. На текущий момент работники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Остаётся неизвестно, было ли разрушение прицепа итогом перегруза либо неправильной эксплуатации. Не исключается и версия о несчастном случае.