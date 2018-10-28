Анна Седокова извинилась за выступление под фонограмму, обвинив в этом звукорежиссёра
Анна Седокова извинилась перед своими поклонниками за выступление под фонограмму в эфире шоу "Ночной контакт", обвинив в этом звукорежиссёра. По её словам, зрители увидели не тот концерт, который она дала накануне.
Анна Седокова обратилась ко всем своим фанатам, сделав важное заявление. Как оказалось, зрители шоу "Ночной контакт" смотрели её выступление не с "живым" звуком, а под фонограмму. Сама певица на сцене работала без помощи звуковых дорожек, ведь она всегда исполняет свои песни в живую, но из-за ошибки звукорежиссёра об этом никто не узнал. Когда состоялся эфир в Сети, артистка заметила, что в кадре звучит не её концертный голос, а студийная запись. Звезда начала срочно выяснять, по какой причине это было сделано, и как оказалось, всё её выступление не удалось записать, а потому техники наложили другую звуковую дорожку. В кадре же семь миллионов человек увидели, будто Анна Седокова выступает под фонограмму.
Певица попросила понимания у фанатов и сняла с себя всю вину за данный инцидент. По её словам, она в любом случае поёт живьём, даже иногда в ущерб себе, но не стесняется неправильных нот, ведь куда важнее контакт с залом. Знаменитость надеется, что уже в скором времени представители шоу "Ночной контакт" выступят со своим заявлением и оправдают репутацию экс-участницы группы "ВИА Гра".
Анна Седокова обратилась ко всем своим фанатам, сделав важное заявление. Как оказалось, зрители шоу "Ночной контакт" смотрели её выступление не с "живым" звуком, а под фонограмму. Сама певица на сцене работала без помощи звуковых дорожек, ведь она всегда исполняет свои песни в живую, но из-за ошибки звукорежиссёра об этом никто не узнал. Когда состоялся эфир в Сети, артистка заметила, что в кадре звучит не её концертный голос, а студийная запись. Звезда начала срочно выяснять, по какой причине это было сделано, и как оказалось, всё её выступление не удалось записать, а потому техники наложили другую звуковую дорожку. В кадре же семь миллионов человек увидели, будто Анна Седокова выступает под фонограмму.
Певица попросила понимания у фанатов и сняла с себя всю вину за данный инцидент. По её словам, она в любом случае поёт живьём, даже иногда в ущерб себе, но не стесняется неправильных нот, ведь куда важнее контакт с залом. Знаменитость надеется, что уже в скором времени представители шоу "Ночной контакт" выступят со своим заявлением и оправдают репутацию экс-участницы группы "ВИА Гра".