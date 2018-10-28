Анна Седокова извинилась за выступление под фонограмму, обвинив в этом звукорежиссёра

Анна Седокова обратилась ко всем своим фанатам, сделав важное заявление. Как оказалось, зрители шоу "Ночной контакт" смотрели её выступление не с "живым" звуком, а под фонограмму. Сама певица на сцене работала без помощи звуковых дорожек, ведь она всегда исполняет свои песни в живую, но из-за ошибки звукорежиссёра об этом никто не узнал. Когда состоялся эфир в Сети, артистка заметила, что в кадре звучит не её концертный голос, а студийная запись. Звезда начала срочно выяснять, по какой причине это было сделано, и как оказалось, всё её выступление не удалось записать, а потому техники наложили другую звуковую дорожку. В кадре же семь миллионов человек увидели, будто Анна Седокова выступает под фонограмму.Певица попросила понимания у фанатов и сняла с себя всю вину за данный инцидент. По её словам, она в любом случае поёт живьём, даже иногда в ущерб себе, но не стесняется неправильных нот, ведь куда важнее контакт с залом. Знаменитость надеется, что уже в скором времени представители шоу "Ночной контакт" выступят со своим заявлением и оправдают репутацию экс-участницы группы "ВИА Гра".