АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Аэропорт Пулково могли переименовать в честь Шнурова

Аэропорт Пулково могут переименовать в честь Сергея Шнурова, лидера группы Ленинград. Знаменитый певец, по мнению многих россиян, заслуживает место в народном топе 100 великих имен России.

Аэропорт Пулково могли переименовать в честь Шнурова


Сергей Шнуров является одним из выдающихся деятелей культуры современности, в связи с чем, многие жители России предложили его имя в качестве нового названия аэропорта Пулково. Отмечается, что имена выбираются среди всех людей во все периоды истории. По этой причине быть участником данного списка само по себе достижение. Впрочем, на момент написания статьи, Сергей Шнуров не является кандидатом. По мнению экспертов это связано с тем, что для прохождения отбора необходимо набрать не менее 500 голосов. Вероятно, лидеру группы Ленинград не удалось обогнать таких людей, как Пушкин, Петр 1, Чайковский, Достоевский, а также Екатерина Великая.

На текущий момент нет сведений о том, есть ли возможность вернуться в данный список. По неподтвержденной информации, многие политические деятели России выражают недовольство тем фактом, что Шнуров был его участником.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала
В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию
Аэропорт Пулково могли переименовать в честь
Принц Гарри принял участие в древних ритуалах
Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон
Жители Бразилии запечатлели спрятавшуюся за
Автомобили Ravon могут снова появиться в России
Сергей Лазарев рассказал в Instagram о
Вика Цыганова рассказал, что ей не дали
Во Флориде американцы запечатлели на камеру НЛО
Эксперты рассказали о полезных свойствах витамина
Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза
Ученые: Энергетики усугубляют усталость и
Соевый соус и ряд других продуктов имеют
Ученым удалось подтвердить кровожадность
Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль
В России резко снизились продажи автомобилей
Смартфон Vivo Y93 получит новую однокристальную
Печенье из магазина может стать виновником многих
Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно
Тренажер виртуальной реальности будет обучать
Спад зрительского интереса не смущает Валерия
Пользователей Сети удивило видео с «дышащим»
Дочку Элины Камирен Саши Задойнова водят к
Озоновой дыре над Землей не дает закрыться
Землетрясения помогли ученым доказать твердость
Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и
Пропавшую без вести звезду «Дома-2» Тамару
Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у
Ученые назвали домашние предметы, способные
Просмотреть все новости