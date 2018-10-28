Аэропорт Пулково могли переименовать в честь Шнурова





Сергей Шнуров является одним из выдающихся деятелей культуры современности, в связи с чем, многие жители России предложили его имя в качестве нового названия аэропорта Пулково. Отмечается, что имена выбираются среди всех людей во все периоды истории. По этой причине быть участником данного списка само по себе достижение. Впрочем, на момент написания статьи, Сергей Шнуров не является кандидатом. По мнению экспертов это связано с тем, что для прохождения отбора необходимо набрать не менее 500 голосов. Вероятно, лидеру группы Ленинград не удалось обогнать таких людей, как Пушкин, Петр 1, Чайковский, Достоевский, а также Екатерина Великая.На текущий момент нет сведений о том, есть ли возможность вернуться в данный список. По неподтвержденной информации, многие политические деятели России выражают недовольство тем фактом, что Шнуров был его участником.