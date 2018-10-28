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Озоновой дыре над Землей не дает закрыться китайская промышленность

Дыра в озоновом слое Земли не может закрыться из-за вредоносного воздействия на нее китайской промышленности. По словам ученых, именно там находится источник выбросов запрещенного четыреххлористого углерода или тетрахлорметана.

Озоновой дыре над Землей не дает закрыться китайская промышленность


Обнаруженная в 2000 году дыра в озоновом слое делает жителей Земли значительно боле уязвимыми к излучению извне. Чтобы минимизировать риск, было принять решение способствовать ее закрытию. С этой целью производство тетрахлорметана было запрещено по всему миру. Несмотря на это, новые данные говорят о том, что дыра вновь стала расти. Причиной этому называют воздействие на атмосферу одного из видов производства продукции в китайской промышленности. В то время, как весь мир осознанно избегает производства четыреххлористого углерода с 2010 года, когда на это был введен запрет, китайские промышленники в ответе за половину глобальных выбросов данного вещества с 2009 по 2016 годы.

Несмотря на достаточно подробную информацию о количестве выбросов, а также их источнике, ученым не удалось определить их причину. Остается неизвестным, какое именно производство дает такое количество четыреххлористого углерода.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:46

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