Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у пользователей сетей





Исследователи не сомневаются, что пришельцы нанесли очередной визит в страну, решив показать землянам свои технологии перед грядущим вторжением. Скептики предположили, что сюжет был сфабрикован специально, чтобы создать панику среди американцев.Пока ученые предпочитают хранить молчание, а многие любители аномальных явлений стали вспоминать взаимосвязь представителей внеземных цивилизаций с древними народами. Они вспомнили библейские истории о пророках-долгожителях, после чего отметили, что Ковчег Завета мог быть машиной, производящей золото для ануннаков.