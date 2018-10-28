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Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у пользователей сетей

В последнее время американцы часто становятся свидетелями появления внеземных гостей, а недавно заметили в небе НЛО в форме черепа, опубликовав фото в Instagram. Пользователи сетей после просмотра устроили дискуссию, высказав разное мнение по такому поводу.
Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у пользователей сетей

Исследователи не сомневаются, что пришельцы нанесли очередной визит в страну, решив показать землянам свои технологии перед грядущим вторжением. Скептики предположили, что сюжет был сфабрикован специально, чтобы создать панику среди американцев.

Пока ученые предпочитают хранить молчание, а многие любители аномальных явлений стали вспоминать взаимосвязь представителей внеземных цивилизаций с древними народами. Они вспомнили библейские истории о пророках-долгожителях, после чего отметили, что Ковчег Завета мог быть машиной, производящей золото для ануннаков.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:10

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