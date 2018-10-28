Пропавшую без вести звезду «Дома-2» Тамару Абишеву объявили умершей

"Пропала бывшая участница Дома-2 и моя подруга – Тамара Абишева (Никитина) несколько дней ее никто не видел дома, включая родных, обстоятельства выясняются", – написала Ермакова в соцсети.

Теперь в социальных сетях знакомые сообщают, что Тамара умерла.Обо всём этом рассказывает его коллега по реалити-шоу Надя Ермакова. Девушка опубликовала в Instagram пост с просьбой о помощи.Надежда хотела сама связаться с Тамарой, однако у той телефон был отключен.А позже Ермаковой написала женщина, которая заявила, что Тамара умерла 27 октября.В интернете уже сообщалось, что бывшая звезда "Дома-2" Тамара Абишева бесследно пропала.