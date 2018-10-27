Аршавин завалил соперника и прошелся по нему





Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Андрей Аршавин вышел на поле во втором тайме, когда счет был 1:0 в пользу его команды. На 86-й минуте игры российский спортсмен не сумел по правилам отобрать мяч у соперника. После того, как Аршавин завалил футболиста, он наступил на него. Судья показал полузащитнику красную карточку.Матч завершился победой «Кайрата» 1:0. Благодаря победе клуб из Алма-Аты досрочно за три тура до окончания чемпионата стал чемпионом страны. Это пятое подряд «золото» команды.