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Аршавин завалил соперника и прошелся по нему

В матче 31 тура чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» - «Астана» российский футболист Андрей Аршавин был удален с поля. Полузащитник завалил соперника и прошелся по нему.

Аршавин завалил соперника и прошелся по нему

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Андрей Аршавин вышел на поле во втором тайме, когда счет был 1:0 в пользу его команды. На 86-й минуте игры российский спортсмен не сумел по правилам отобрать мяч у соперника. После того, как Аршавин завалил футболиста, он наступил на него. Судья показал полузащитнику красную карточку.


Матч завершился победой «Кайрата» 1:0. Благодаря победе клуб из Алма-Аты досрочно за три тура до окончания чемпионата стал чемпионом страны. Это пятое подряд «золото» команды.



 
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Спорт
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:37

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