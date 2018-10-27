Россия ответила на план Украины по "возвращению" Азовского моря
Украина разработала план по "возвращению" Азовского моря. В России эти намерения не оставили без внимания.
Капитан первого ранга украинского ВМС Евгений Лупаков заявил, что Украине для "возвращения" своей части Азовского моря следует предпринимать более радикальные действия. По его мнению, украинской стороне следует расторгнуть договор 2003 г. о сотрудничестве по использованию Азовского моря. Потом Киеву нужно в акватории провести делимитацию границы и заявить о проведении украинской стороной в своей зоне учений действующих ракетно-артиллерийских войск. В данном случае море станет не общим, а личным для каждого государства. Далее, по мнению офицера, нужно пригласить корабли НАТО, чтобы провести с ними в Азовском море совместные учения. Лупаков заметил, что когда море станет не общим, туда смогут войти судна других государств, которые смогут принимать участие в общих современных военно-морских учениях.
Военный эксперт - полковник Михаил Тимошенко, комментируя слова украинского капитана, заявил, что воды Азовского моря по всем договорам представляют собой объект совместного пользования, сообщает портал «Народные новости».
При этом допуск боевых кораблей какой-либо третьей стороны возможен в случае согласия обеих сторон. Тимошенко заявил, что как только Украина захочет присвоить участок своего моря, для неё будет выделено не более 12 миль территориальных вод. При этом проход туда будет предоставлен непосредственно по Керченскому каналу под лоцманской службой РФ. По его словам, если кто-то решит туда зайти, российский ВМФ будет принять соответствующие меры. Речь идет об очередной попытке провокации, убежден эксперт.
Капитан первого ранга украинского ВМС Евгений Лупаков заявил, что Украине для "возвращения" своей части Азовского моря следует предпринимать более радикальные действия. По его мнению, украинской стороне следует расторгнуть договор 2003 г. о сотрудничестве по использованию Азовского моря. Потом Киеву нужно в акватории провести делимитацию границы и заявить о проведении украинской стороной в своей зоне учений действующих ракетно-артиллерийских войск. В данном случае море станет не общим, а личным для каждого государства. Далее, по мнению офицера, нужно пригласить корабли НАТО, чтобы провести с ними в Азовском море совместные учения. Лупаков заметил, что когда море станет не общим, туда смогут войти судна других государств, которые смогут принимать участие в общих современных военно-морских учениях.
Военный эксперт - полковник Михаил Тимошенко, комментируя слова украинского капитана, заявил, что воды Азовского моря по всем договорам представляют собой объект совместного пользования, сообщает портал «Народные новости».
При этом допуск боевых кораблей какой-либо третьей стороны возможен в случае согласия обеих сторон. Тимошенко заявил, что как только Украина захочет присвоить участок своего моря, для неё будет выделено не более 12 миль территориальных вод. При этом проход туда будет предоставлен непосредственно по Керченскому каналу под лоцманской службой РФ. По его словам, если кто-то решит туда зайти, российский ВМФ будет принять соответствующие меры. Речь идет об очередной попытке провокации, убежден эксперт.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00