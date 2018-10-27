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Татьяна Котова показала фанатам в Instagram свой уик-энд с подругами

Российская исполнительница песен Татьяна Котова продемонстрировала фанатам, как она проводит свой уик-энд с подругами. Соответствующее фото певица обнародовала в соцсети Instagram.

Татьяна Котова показала фанатам в Instagram свой уик-энд с подругами

Накануне Татьяна Котова провела выходные в компании певиц - Санты Димопулос и Алены Омаргалиевой. Судя по публикации в Сети, встреча подруг состоялась в Киеве. Звезда отметила, что их уик-энд получился очень душевный. Снимок за час собрал свыше 945 одобрительных лайков.

По словам фолловеров, они очень рады видеть на этой встрече Алену Омаргалиеву. Большинство поклонников отметили, что артистки имеют замечательный внешний вид.



 
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Культура / ШоуБиз / Другое
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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