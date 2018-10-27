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Кроссовер FAW D80 выступит конкурентом южнокорейской версии Hyundai Creta

По мнению экспертов кроссовер FAW D80 является конкурентом южнокорейской версии Hyundai Creta. Китайское авто имеет другие размеры кузова, а также отделанный кожей салон.

Кроссовер FAW D80 выступит конкурентом южнокорейской версии Hyundai Creta

В машине установили комплекс мультимедиасистемы, оснащённый голосовым управлением. Всего предложено восемь комплектаций модели. Кузов авто имеет в длину 4500 мм, в ширину 1835 мм, в высоту 1700 мм. Транспортное средство оснащается 1,5-литровым турбированным мотором на 143 л.с. Трансмиссией выступает 5-ступенчаая МКПП. Топовая версия оснащается шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Кроссовер FAW D80 наделили передним приводом. К стандартным опциям следует отнести бесключевой доступ в салон, систему стабилизации, ABS. Также производитель в авто внедрил систему помощи на спуске и подъёме, ручной электронный тормоз, двухзонный климат-контроль, кнопку запуска мотора. В крышу вмонтировали панорамный удобный люк с электроприводом, камеры видеообзора.

Кроссовер FAW D80 в Китае предлагают за 79 900 – 125 900 юаней. На стоимость FAW D80 влияет комплектация. Их всего насчитывается десять.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32

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