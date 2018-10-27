Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает про Николая Караченцова

Лера Кудрявцева вспомнила аварию, проблемы Николая Петровича со здоровьем и его жену, которая поддерживала супруга до последнего вздоха. Телезвезда считает покойного актера очень талантливым и харизматичным мужчиной с характерным голосом. Ведущая заявила, что Николай Караченцов - это представитель поколения «великих людей». Свою публикацию звезда сопроводила видеороликом, на котором запечатлено как артист читает произведение «Молитва».Пост в течение четырнадцати часов просмотрели свыше 420 тысяч пользователей соцсети. В комментариях подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники также выразили свои соболезнования родным Николая Петровича в связи с уходом из жизни выдающегося актера.