Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает про Николая Караченцова
Лера Кудрявцева в своем микроблоге Instagram призналась поклонникам, что весь день думает о смерти Николая Караченцова, от чего ей «очень больно». В своем посте теледива посвятила прощальные слова покойному актеру.
Лера Кудрявцева вспомнила аварию, проблемы Николая Петровича со здоровьем и его жену, которая поддерживала супруга до последнего вздоха. Телезвезда считает покойного актера очень талантливым и харизматичным мужчиной с характерным голосом. Ведущая заявила, что Николай Караченцов - это представитель поколения «великих людей». Свою публикацию звезда сопроводила видеороликом, на котором запечатлено как артист читает произведение «Молитва».
Пост в течение четырнадцати часов просмотрели свыше 420 тысяч пользователей соцсети. В комментариях подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники также выразили свои соболезнования родным Николая Петровича в связи с уходом из жизни выдающегося актера.
Лера Кудрявцева вспомнила аварию, проблемы Николая Петровича со здоровьем и его жену, которая поддерживала супруга до последнего вздоха. Телезвезда считает покойного актера очень талантливым и харизматичным мужчиной с характерным голосом. Ведущая заявила, что Николай Караченцов - это представитель поколения «великих людей». Свою публикацию звезда сопроводила видеороликом, на котором запечатлено как артист читает произведение «Молитва».
Пост в течение четырнадцати часов просмотрели свыше 420 тысяч пользователей соцсети. В комментариях подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники также выразили свои соболезнования родным Николая Петровича в связи с уходом из жизни выдающегося актера.