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Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает про Николая Караченцова

Лера Кудрявцева в своем микроблоге Instagram призналась поклонникам, что весь день думает о смерти Николая Караченцова, от чего ей «очень больно». В своем посте теледива посвятила прощальные слова покойному актеру.

Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает про Николая Караченцова

Лера Кудрявцева вспомнила аварию, проблемы Николая Петровича со здоровьем и его жену, которая поддерживала супруга до последнего вздоха. Телезвезда считает покойного актера очень талантливым и харизматичным мужчиной с характерным голосом. Ведущая заявила, что Николай Караченцов - это представитель поколения «великих людей». Свою публикацию звезда сопроводила видеороликом, на котором запечатлено как артист читает произведение «Молитва».

Пост в течение четырнадцати часов просмотрели свыше 420 тысяч пользователей соцсети. В комментариях подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники также выразили свои соболезнования родным Николая Петровича в связи с уходом из жизни выдающегося актера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:12

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