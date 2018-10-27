Станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид шар с именами 180 тысяч людей





Запуск «Хаябуса-2» был совершён в конце 2014 года, а в июне текущего года станция прибыла на место назначения – астероид Рюгу. На поверхность небесного тела со станции высадили два модуля MINERVA-II 1 и аппарат MASCOT. Модули сделали несколько снимков с поверхности астероида и прислали их на Землю. Судя по кадрам, Рюгу имеет неровную поверхность, а также стало известно, что небесное тело лишено массовых скоплений мелкодисперсной пыли.Главной же задачей миссии является забор пробы грунта с Рюгу и его доставка на Землю в специальной капсуле. Однако этот процесс пока отложен до января 2019 года. При этом аппарат успешно сбросил на астероид небольшой полимерный шарик с чипом, в котором содержатся имена 180 тысяч человек, их собрали в 2013 году в рамках компании «Le Petit Prince Million Campaign 2». Этот шарик хорошо отражает лазерный свет, он станет ориентиром для инженеров, управляющих межпланетной станцией.