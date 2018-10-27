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Разработчики Samsung завершают разработку складного смартфона Galaxy X

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что разработчики компании Samsung завершают разработку нового складного смартфона Galaxy X. Устройство будет отличаться уникальным интерфейсом.

Разработчики Samsung завершают разработку складного смартфона Galaxy X

Эксперты отмечают, что производители выбирают между двумя прототипами. Один из них складывается в горизонтальной плоскости, а другой - в вертикальной и больше похож на складной планшет. Дизайнеры настаивают на первой модификации, поскольку им удобнее управлять одной рукой. Отмечается, что внизу экрана не удалось разместить сканер отпечатков пальцев из-за технических сложностей.

В сложенном состоянии у пользователя есть возможность использовать участок дисплея диагональю 4 дюйма. На нем можно работать не открывая смартфон с оповещениями, почтой, сообщениями и т. д. До этого в Сети появилась информация, что в разложенном виде размер экрана составит 7 дюймов.

Открываться гаджет будет с щелчком, как когда-то популярный Motorola Razr, однако это проходит более гладко. Дисплей покрыт пленкой, а не стеклом. По словам некоторых производителей, разработчики переживают, что из-за этого дисплеи не выглядят глянцевыми, как привыкли многие пользователи.

Масса устройства составляет 200 граммов из-за большого экрана. Чтобы уменьшить вес, производитель использует батарею уменьшенной емкости. Механизм смартфона выдерживает около 200 тысяч открываний-закрываний. Интерфейс гаджета разработали Samsung и Google, и он будет работать на базе специальной версии операционной системы Android. Финальная версия будет зависеть от того, какую версию выберут разработчики южнокорейского гиганта.

Презентация Samsung Galaxy X пройдет 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference. На рынке гаджет должен появиться на раньше второго квартала следующего года. Снимки устройства доступны по ссылке.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:50

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