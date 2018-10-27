Разработчики Samsung завершают разработку складного смартфона Galaxy X
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что разработчики компании Samsung завершают разработку нового складного смартфона Galaxy X. Устройство будет отличаться уникальным интерфейсом.
Эксперты отмечают, что производители выбирают между двумя прототипами. Один из них складывается в горизонтальной плоскости, а другой - в вертикальной и больше похож на складной планшет. Дизайнеры настаивают на первой модификации, поскольку им удобнее управлять одной рукой. Отмечается, что внизу экрана не удалось разместить сканер отпечатков пальцев из-за технических сложностей.
В сложенном состоянии у пользователя есть возможность использовать участок дисплея диагональю 4 дюйма. На нем можно работать не открывая смартфон с оповещениями, почтой, сообщениями и т. д. До этого в Сети появилась информация, что в разложенном виде размер экрана составит 7 дюймов.
Открываться гаджет будет с щелчком, как когда-то популярный Motorola Razr, однако это проходит более гладко. Дисплей покрыт пленкой, а не стеклом. По словам некоторых производителей, разработчики переживают, что из-за этого дисплеи не выглядят глянцевыми, как привыкли многие пользователи.
Масса устройства составляет 200 граммов из-за большого экрана. Чтобы уменьшить вес, производитель использует батарею уменьшенной емкости. Механизм смартфона выдерживает около 200 тысяч открываний-закрываний. Интерфейс гаджета разработали Samsung и Google, и он будет работать на базе специальной версии операционной системы Android. Финальная версия будет зависеть от того, какую версию выберут разработчики южнокорейского гиганта.
Презентация Samsung Galaxy X пройдет 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference. На рынке гаджет должен появиться на раньше второго квартала следующего года. Снимки устройства доступны по ссылке.
Эксперты отмечают, что производители выбирают между двумя прототипами. Один из них складывается в горизонтальной плоскости, а другой - в вертикальной и больше похож на складной планшет. Дизайнеры настаивают на первой модификации, поскольку им удобнее управлять одной рукой. Отмечается, что внизу экрана не удалось разместить сканер отпечатков пальцев из-за технических сложностей.
В сложенном состоянии у пользователя есть возможность использовать участок дисплея диагональю 4 дюйма. На нем можно работать не открывая смартфон с оповещениями, почтой, сообщениями и т. д. До этого в Сети появилась информация, что в разложенном виде размер экрана составит 7 дюймов.
Открываться гаджет будет с щелчком, как когда-то популярный Motorola Razr, однако это проходит более гладко. Дисплей покрыт пленкой, а не стеклом. По словам некоторых производителей, разработчики переживают, что из-за этого дисплеи не выглядят глянцевыми, как привыкли многие пользователи.
Масса устройства составляет 200 граммов из-за большого экрана. Чтобы уменьшить вес, производитель использует батарею уменьшенной емкости. Механизм смартфона выдерживает около 200 тысяч открываний-закрываний. Интерфейс гаджета разработали Samsung и Google, и он будет работать на базе специальной версии операционной системы Android. Финальная версия будет зависеть от того, какую версию выберут разработчики южнокорейского гиганта.
Презентация Samsung Galaxy X пройдет 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference. На рынке гаджет должен появиться на раньше второго квартала следующего года. Снимки устройства доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:50