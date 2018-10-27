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Анфиса Чехова рассказала фолловерам об усталости от соцсетей

Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram рассказала фолловерам, что устала от жизни в соцсетях. Ведущая заявила, что теперь она будет уделять больше времени реальной жизни.

Анфиса Чехова рассказала фолловерам об усталости от соцсетей

Анфиса Чехова сказала, что важно проводить каждый день с родными людьми. Знаменитость опубликовала фото, на котором показала, как её сын обнимает игрушечного динозавра, к которому имеет дружеские чувства. Телезвезда подчеркнула, что это важнее виртуального пространства. По ее словам, многие, чтобы привлечь к своему аккаунту пользователей, активно выкладывают фотографии и придумывают посты. Телезвезда заявила, что с каждым разом данный процесс становится более изощрённым и сложным, от чего она очень устала. Ведущая хочет жить настоящей жизнью, в которой сможет реализовывать свои идеи.

Подписчики расстроились, опасаясь, что не будет возможности больше общаться с любимицей в Instagram, однако выразили поддержку и понимание. Фанаты сказали, что очень любят Анфису Чехову за её красоту и характер.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15

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