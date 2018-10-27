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Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение российской военной техники

Россия предоставит Кубе кредит на 50 миллионов долларов на приобретение военной техники. За эти средства «Остров свободы» купит российское вооружение, о чем стало известно журналистам издания «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в военной сфере.

Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение российской военной техники

Подписание соглашения произойдет в ближайшее время на одной из двусторонних встреч представителей государств. Также будет заключен ряд общеэкономических договоров по линии Министерства финансов. По предварительным данным, подписание документов произойдет 29-30 октября в Гаване, и в нем примет участие вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В эти дни в столице Кубы пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется заключение около 60 инвестиционных проектов. По мнению экспертов, Куба закупит танки, БТР и вертолеты. Также будут приобретены запасные части, инструменты, принадлежности и имущество для обслуживания ранее поставленных БТР-60 и Т-62.

В декабре прошлого года замдиректора ФСВТС России Анатолий Пунчук заявил, что РФ готова удовлетворить потребности Кубы. Диалог в данном направлении проходил долгое время. В 2016 году Москва и Гавана подписали соглашение о технологическом сотрудничестве до 2020 года. Тогда был сформирован первоочередной список потребностей. Кубинская армия уже давно использует российскую и советскую военную технику, которая хорошо зарекомендовала себя в сложных климатических условиях. Однако технику необходимо модернизировать, и Россия готова оказать Кубе такие услуги. По словам Пунчука, процесс перевооружения носит долгосрочный стратегический характер.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:31

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