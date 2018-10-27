Россия даст Кубе 50 млн долларов на приобретение российской военной техники





Подписание соглашения произойдет в ближайшее время на одной из двусторонних встреч представителей государств. Также будет заключен ряд общеэкономических договоров по линии Министерства финансов. По предварительным данным, подписание документов произойдет 29-30 октября в Гаване, и в нем примет участие вице-премьер РФ Юрий Борисов.В эти дни в столице Кубы пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется заключение около 60 инвестиционных проектов. По мнению экспертов, Куба закупит танки, БТР и вертолеты. Также будут приобретены запасные части, инструменты, принадлежности и имущество для обслуживания ранее поставленных БТР-60 и Т-62.В декабре прошлого года замдиректора ФСВТС России Анатолий Пунчук заявил, что РФ готова удовлетворить потребности Кубы. Диалог в данном направлении проходил долгое время. В 2016 году Москва и Гавана подписали соглашение о технологическом сотрудничестве до 2020 года. Тогда был сформирован первоочередной список потребностей. Кубинская армия уже давно использует российскую и советскую военную технику, которая хорошо зарекомендовала себя в сложных климатических условиях. Однако технику необходимо модернизировать, и Россия готова оказать Кубе такие услуги. По словам Пунчука, процесс перевооружения носит долгосрочный стратегический характер.