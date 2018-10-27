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Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в Instagram, что разбила нос о крыло самолёта

Накануне звезда "Дома-2" Тата Абрамсон-Блюменкранц напугала своих поклонников. Девушка в Instagram выложила видеоролик, как из разбитого носа бывшей супруги Валерия Блюменкранца идёт кровь.

Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в Instagram, что разбила нос о крыло самолёта

Обладательница и без того не единожды переделанного носика, рискует опять стать клиенткой пластической клиники. А произошло всё из-за её же невнимательности.

Звездная мамочка позже рассказала, что же случилось. Хоть история звучит довольно невероятно, но Taтa просто-напросто зазевалась, когда шла на посадку самолёта, и ударилась о крыло лайнера. Она отмечает, что только чудом попала на воздушное судно, а не в больницу.


Первую помощь Блюменкранц-Абрамсон оказали бортпроводники. Стюардессы дали пострадавшей медицинский пластырь и предложили приложить лед на место ушиба. Однако Тата вряд ли избежит не очень приятных последствий удара: кровоподтек и шишка останутся обязательно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:05

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