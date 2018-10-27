Тата Абрамсон-Блюменкранц пожаловалась в Instagram, что разбила нос о крыло самолёта





Обладательница и без того не единожды переделанного носика, рискует опять стать клиенткой пластической клиники. А произошло всё из-за её же невнимательности.Звездная мамочка позже рассказала, что же случилось. Хоть история звучит довольно невероятно, но Taтa просто-напросто зазевалась, когда шла на посадку самолёта, и ударилась о крыло лайнера. Она отмечает, что только чудом попала на воздушное судно, а не в больницу.Первую помощь Блюменкранц-Абрамсон оказали бортпроводники. Стюардессы дали пострадавшей медицинский пластырь и предложили приложить лед на место ушиба. Однако Тата вряд ли избежит не очень приятных последствий удара: кровоподтек и шишка останутся обязательно.