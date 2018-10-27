Ксения Собчак не может долго быть без мужа Максима Виторгана





Известная гадалка Кажетта Ахметжанова с помощью духов и других потусторонних сил узнала, что Ксения не собирается расставаться с Максимом, так как ей не просто достался этот брак.Более того, гадалка предрекла Собчак еще двух детей и незыблемость брака минимум на 10-15 лет.На данный момент, по мнению ясновидящей, Ксения Собчак просто «устала от сковородок», и ей иногда хочется вновь побыть «блондинкой в шоколаде». При этом Максим Виторган не против некоторых «шалостей» жены на стороне, о чем однажды призналась в интервью сама Ксения.О крепости брака и нежных чувствах к мужу Собчак не раз признавалась в публикациях Instagram, например, поздравление Виторгану с днем рождения умилило многих поклонников пары.