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Ксения Собчак не может долго быть без мужа Максима Виторгана

В Instagram популярной тележурналистки Ксении Собчак в последнее время часто стали появляться фото с известными политиками-мужчинами, и поклонники стали беспокоиться, что ее брак с Максимом Виторганом трещит по швам. Но экстрасенсы поспешили успокоить всех, что «загул» светской львицы продлится недолго.

Известная гадалка Кажетта Ахметжанова с помощью духов и других потусторонних сил узнала, что Ксения не собирается расставаться с Максимом, так как ей не просто достался этот брак.

Ксения Собчак не может долго быть без мужа Максима Виторгана

Более того, гадалка предрекла Собчак еще двух детей и незыблемость брака минимум на 10-15 лет.

На данный момент, по мнению ясновидящей, Ксения Собчак просто «устала от сковородок», и ей иногда хочется вновь побыть «блондинкой в шоколаде». При этом Максим Виторган не против некоторых «шалостей» жены на стороне, о чем однажды призналась в интервью сама Ксения.

Ксения Собчак не может долго быть без мужа Максима Виторгана

О крепости брака и нежных чувствах к мужу Собчак не раз признавалась в публикациях Instagram, например, поздравление Виторгану с днем рождения умилило многих поклонников пары.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:14

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