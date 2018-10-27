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Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива после концерта в Казани

Накануне популярная ведущая и уже довольно известная певица Ольга Бузова дала концерт в Казани.

У Ольги сейчас начинается новая часть её турне по России: 26 октября она дала концерт в столице Татарстана, а уже сегодня, 27 октября, споет в Чебоксарах.

Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива после концерта в Казани

У себя в Instagram знаменитость поблагодарила всех казанских фанатов и отметила, что она благодарна им за любовь и безгранично счастлива.

"Спасибо моим людям в Казани за то, что принимаете меня такой, какая я есть! Я безгранично счастлива и благодарна Вам за Вашу любовь... Я живу и творю для вас", - пишет Ольга Бузова в социальной сети.

И пусть комментарии под публикацией были совершенно противоположные, всё это не мешает Ольге Бузовой продолжать творить и радовать ту часть молодых людей, которая любит ее творчество.

Ольга Бузова заявила в Instagram, что счастлива после концерта в Казани

"Когда она сама будет петь? Зал за нее хором поёт, на комп всё вытягивают. Ну, не умеет же петь", "Спасибо тебе за этот концерт!) ты просто невероятная молодец!", "Как можно отдавать свои деньги за эту лживую бездарность", "Аж слезы на глазах. Ольга, вы молодец", - такие разные комментарии появились под новым видеороликом звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:53

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