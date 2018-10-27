49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram горячее фото в бикини
Дженнифер Лопес, несмотря на свои 49 лет, продолжает удивлять публику провокационными снимками. Накануне звезда опубликовала в Instagram горячее фото в бикини.
Недавно мировые издания объявили о помолвке Дженнифер Лопес с её возлюбленным Алексом Родригесом, но похоже на то, что певица не слишком торопится под венец. В социальной сети звезды накануне появился снимок, на котором она запечатлена в бикини жёлтого цвета в откровенной позе.
В комментариях к посту подписчики звезды оставили большое количество восхитительных комплиментов, поскольку роскошные формы неувядающей Дженнифер Лопес вызвали весьма бурную реакцию у публики. Фотография певицы на данный момента набрала более двух миллионов «лайков», и это всего за 12 часов с момента публикации.
«Джей Ло - это нечто!», - в восторге откликнулись ее фанаты.
Недавно мировые издания объявили о помолвке Дженнифер Лопес с её возлюбленным Алексом Родригесом, но похоже на то, что певица не слишком торопится под венец. В социальной сети звезды накануне появился снимок, на котором она запечатлена в бикини жёлтого цвета в откровенной позе.
В комментариях к посту подписчики звезды оставили большое количество восхитительных комплиментов, поскольку роскошные формы неувядающей Дженнифер Лопес вызвали весьма бурную реакцию у публики. Фотография певицы на данный момента набрала более двух миллионов «лайков», и это всего за 12 часов с момента публикации.
«Джей Ло - это нечто!», - в восторге откликнулись ее фанаты.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30