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49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram горячее фото в бикини

Дженнифер Лопес, несмотря на свои 49 лет, продолжает удивлять публику провокационными снимками. Накануне звезда опубликовала в Instagram горячее фото в бикини.

49-летняя Дженнифер Лопес выложила в Instagram горячее фото в бикини

Недавно мировые издания объявили о помолвке Дженнифер Лопес с её возлюбленным Алексом Родригесом, но похоже на то, что певица не слишком торопится под венец. В социальной сети звезды накануне появился снимок, на котором она запечатлена в бикини жёлтого цвета в откровенной позе.

В комментариях к посту подписчики звезды оставили большое количество восхитительных комплиментов, поскольку роскошные формы неувядающей Дженнифер Лопес вызвали весьма бурную реакцию у публики. Фотография певицы на данный момента набрала более двух миллионов «лайков», и это всего за 12 часов с момента публикации.

«Джей Ло - это нечто!», - в восторге откликнулись ее фанаты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30

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