Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет только боль

«Моя любовь причиняет мне боль», - ответила Оля.





Более того, она до сих пор не может отойти от расставания с победителем Денисом Лебедевым.Во время шоу «Бородина против Бузовой» Ольга пыталась донести свое мнение, что любовь может быть разной – бывает, что любовь приносит счастье, а может нанести немало страданий. При просьбе рассказать о своей любви, Ольга призналась, что для нее на данный момент ближе второй вариант.Денис Лебедев, победитель шоу «Замуж за Бузову» недавно признался, что ради восстановления отношений с певицей, готов пойти на многое, если не на все. Не раз пробовал дозвониться до Ольги, когда ему рассказали, что у мамы Бузовой случился приступ. Но Ольга игнорировала все попытки Дениса.Популярная телеведущая сказала, что не хочет и не собирается возобновлять общение с Лебедевым, и обвинила его в появлении на проекте только ради собственного пиара.Ольга Бузова разорвала общение с Денисом Лебедевым, предпринимателем из Суздаля, когда открылась правда о его прошлом: супруга Дениса постоянно страдала от его побоев и измен, а в итоге оставил ее с большими долгами. Также поговаривают, что бизнес сыровара - не его заслуга.