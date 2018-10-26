Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку Project Treble





В июле поступила информация, что свежее обновление, выпущенное для версий OnePlus 5, а также OnePlus 5T кроме различных улучшений, оптимизаций, изменений в пользовательском интерфейсе должно было добавить также поддержку Project Treble. Инициатива Project Treble, являющаяся модульной базой Android, решает проблему медленного обновления соответствующих устройств. Эта поддержка упрощает жизнь разработчикам. Они могут без проблем осуществлять проверку собственных прошивок на OnePlus 5, а также OnePlus 5T. Поддержку Project Treble по факту добавили в вышеназванные версии на этой неделе вместе с новой стабильной версией OxygenOS.Из этого следует, что для данных смартфонов, Android 9.0 Pie выйдет уже в ближайшее время. Владельцы версии OnePlus 3/3T после этого также получат обновление.