АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд

В NASA планируют отправить еще один зонд к Плутону. Космический аппарат со специальным гравитационным двигателем сможет проникнуть в атмосферу карликовой планеты и совершит исследование пояса Койпера.

В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд

Благодаря этой миссии можно будет изучить Харон и другие луны. Также специалисты уверены, что им представится возможность исследовать пояс Койпера и все его объекты. Алан Стерн, который является главным исследователем миссии «New Horizons» считает, что экспертам больше не требуется делать выбор между изучением карликовой планеты и мелких объектов Солнечной системы. Теперь это можно сделать одновременно. Специалист Тиффани Финли утверждает, что вокруг четырех лун Плутона можно сделать минимум пять облетов в рамках одной миссии и обширно изучить Харон. Также предоставится возможность исследовать полярные и экваториальные области карликовой планеты.

Отметим, что зонд, который NASA планируют отправить к Плутону, сейчас находится на орбите Цереры. Новая миссия должна быть осуществлена примерно между 2025 и 2040 годами. При правильной гравитации изучение займет несколько лет, ранее говорилось, что на это уйдет около 20 лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу
Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для
Google запустил домены для быстрого создания
Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий
В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд
Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно
Электромобили могут представлять опасность для
«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи»
У будущей королевы Норвегии врачи нашли
В спальнях реалити-шоу «Дом-2» снова делают ремонт
В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию
Александр Скарсгард сыграет главную роль в
Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может
Ученые рассказали о признаках дефицита витамина
Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги
Amazon представит умные очки, умеющие заказывать
Российские ученые сообщили о снижении объема
Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови
Tele2 начинает продавать смартфоны INOI
LADA Vesta заняла 49 место в европейском рейтинге
В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за
Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с
Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова
Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных
Бабушка Ивана Урганта борется с болезнью
Елена Исинбаева порадовала поклонников в
В России продажи люксовых автомобилей увеличились
В Rainbow Six стартовало праздничное событие в
С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион
Просмотреть все новости