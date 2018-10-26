В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд





Благодаря этой миссии можно будет изучить Харон и другие луны. Также специалисты уверены, что им представится возможность исследовать пояс Койпера и все его объекты. Алан Стерн, который является главным исследователем миссии «New Horizons» считает, что экспертам больше не требуется делать выбор между изучением карликовой планеты и мелких объектов Солнечной системы. Теперь это можно сделать одновременно. Специалист Тиффани Финли утверждает, что вокруг четырех лун Плутона можно сделать минимум пять облетов в рамках одной миссии и обширно изучить Харон. Также предоставится возможность исследовать полярные и экваториальные области карликовой планеты.Отметим, что зонд, который NASA планируют отправить к Плутону, сейчас находится на орбите Цереры. Новая миссия должна быть осуществлена примерно между 2025 и 2040 годами. При правильной гравитации изучение займет несколько лет, ранее говорилось, что на это уйдет около 20 лет.