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Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с 20-кратной скоростью звука

Ракета LauncherOne доставит на работу спутники на орбиту земли с 20-кратной скоростью звука. По словам представителей компании Virgin, прибор запустится уже в стратосфере, куда его поднимет специальный самолет.

Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с 20-кратной скоростью звука

Специально для запуска спутников был создан борт Virgin Atlantic, рассчитанный на перевозку грузов с большим объемом. По словам специалистов, запуск ракеты со стратосферы даст возможность набрать значительно большую скорость из-за отсутствия трения о сжиженный воздух.

Первые старты LauncherOne состоятся в 2021 году. Специалисты компании Virgin отмечают, что ракету установят под левым крылом самолета, которое также будет выступать в качестве стартовой площадки.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:28

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