Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с 20-кратной скоростью звука





Специально для запуска спутников был создан борт Virgin Atlantic, рассчитанный на перевозку грузов с большим объемом. По словам специалистов, запуск ракеты со стратосферы даст возможность набрать значительно большую скорость из-за отсутствия трения о сжиженный воздух.Первые старты LauncherOne состоятся в 2021 году. Специалисты компании Virgin отмечают, что ракету установят под левым крылом самолета, которое также будет выступать в качестве стартовой площадки.