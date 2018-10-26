Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с 20-кратной скоростью звука
Ракета LauncherOne доставит на работу спутники на орбиту земли с 20-кратной скоростью звука. По словам представителей компании Virgin, прибор запустится уже в стратосфере, куда его поднимет специальный самолет.
Специально для запуска спутников был создан борт Virgin Atlantic, рассчитанный на перевозку грузов с большим объемом. По словам специалистов, запуск ракеты со стратосферы даст возможность набрать значительно большую скорость из-за отсутствия трения о сжиженный воздух.
Первые старты LauncherOne состоятся в 2021 году. Специалисты компании Virgin отмечают, что ракету установят под левым крылом самолета, которое также будет выступать в качестве стартовой площадки.
Специально для запуска спутников был создан борт Virgin Atlantic, рассчитанный на перевозку грузов с большим объемом. По словам специалистов, запуск ракеты со стратосферы даст возможность набрать значительно большую скорость из-за отсутствия трения о сжиженный воздух.
Первые старты LauncherOne состоятся в 2021 году. Специалисты компании Virgin отмечают, что ракету установят под левым крылом самолета, которое также будет выступать в качестве стартовой площадки.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:28