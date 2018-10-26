АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю куртку

Специалисты Роскачества в преддверии наступления холодов дали некоторые рекомендации по правильному выбору зимней куртки. Они советуют обращать внимание на материал и наполнитель.

В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю куртку

Одежда на основе синтетического наполнения очень проста в уходе: ее легко стирать и сушить, поскольку такие волокна не поглощают воду. Сам же наполнитель не лезет наружу и совершенно не сбивается.

Зимняя куртка не должна сковывать движения человека, иначе впоследствии будет поломана фурнитура. В частности, нужно отдавать предпочтение изделию, которое на размер больше. Также следует учитывать, что куртка надевается не на голое тело, а на теплую одежду. Стоит обратить внимание и на маркировку одежды. Она должна содержать информацию о производителе и поставщике, составе.

Говоря о детской одежде, то в Роскачестве отметили, что товары хорошего качества есть и в среднем ценовом сегменте. Туда вошла одежда, произведенная в Китае и РФ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за
Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с
Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова
Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных
Бабушка Ивана Урганта борется с болезнью
Елена Исинбаева порадовала поклонников в
В России продажи люксовых автомобилей увеличились
В Rainbow Six стартовало праздничное событие в
С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион
Любой стресс разрушает умственные способности
В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю
Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни
Компания Skoda объявила о планах продолжить
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со
Sony покажет ремейк MediEvil на Хэллоуин
Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку
"Профессор" из прогноза погоды Александр Беляев
Компания Apple устранила единственную возможность
Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет
Видеокарта на 7-нм Vega 20 протестирована в Final
Путин пока не собирается посещать Кубань
Медики создали гель для ускорения заживления ран
Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за
Ани Лорак поделилась с фанатами в Instagram фото
Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что
Состоялся дебют новой версии внедорожника Nissan
В России подорожали Mitsubishi L200 и Pajero Sport
Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева
Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500
Просмотреть все новости