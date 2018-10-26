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Ани Лорак поделилась с фанатами в Instagram фото с дочерью на шоу «Голос»

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте обнародовала новый снимок с телешоу «Голос». На данном фото певица запечатлена вместе со своей дочерью сидя в кресле наставника.

Ани Лорак поделилась с фанатами в Instagram фото с дочерью на шоу «Голос»

Известная певица стала наставником 7-го сезона телешоу «Голос» и сейчас активно принимает участие в съемках проекта. Вместе с собой Ани Лорак берет своего главного юного помощника - дочку Софию. Наследница артистки с радостью приходит на съемки вместе со своей звездной матерью и даже делится своим мнением об участниках программы. Исполнительница песен опубликовала в соцсети публикацию со своей дочерью. Софья села в кресло наставника вместе с любимой игрушкой и мамой.

Пост знаменитости за четырнадцать часов собрал свыше 121 тысячи одобрительных лайков и около 800 комментариев. Фолловеры сказали, что малышка очень похожа на своего отца - предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Другие фанаты пожелали Ани Лорак и ее наследнице огромного счастья, а также много любви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:29

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