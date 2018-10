Sony покажет ремейк MediEvil на Хэллоуин

За разработку отвечают специалисты студии Other Ocean Interactive, известные по такой работе как Rick & Morty: Virtual Rick-ality. Эксперты полагают, что общественность ждет своеобразный аналог недавней Shadow of the Colossus.Стоит напомнить, что MediEvil создавалось для первой PlayStation, поэтому многие элементы могли показаться устаревшими. Выпуск ремейка – прекрасная возможность сделать проект современным.Трейлер будет представлен на следующей неделе, 31 октября.