Гражданский муж участницы «Дома-2» Ирины Горловской заявил, что она оставила его без денег, машины и ушных палочек





Несколько часов назад в Сети появилась информация, что Ольга Бузова номинировала новенькую участницу реалити-шоу «Дом-2» на уход. Как выяснилось, главной причинной изгнания брюнетки стало то, что девушка никак не проявляет себя в Периметре.Перед тем, как отправить Ирину Горловскую за ворота, телеведущие телепроекта «Дом-2» решили встряхнуть стариной, а если быть точнее, грязным бельем новенькой участницы, которое обнародовал почитатель компрометирующих материалов Антон Беккужев.Антону удалось «нарыть» на Ирину Горловскую компромат просто невероятным способом. Оказывается, что бывший возлюбленный девушки, с которым она жила за Периметром, обратился к журналистам телепроекта «Дом-2», чтобы пожаловаться на брюнетку.По словам экс-избранника Горловской, Ирина сбежала из дома, прихватив с собой не только всю свою одежду, но и купленную на совместные деньги машину и даже ватные палочки. На данный момент бывший гражданский супруг новенькой участницы «Дома-2» требует от своей пассии немедленно вернуть ему 200 тысяч рублей.Конечно же, что подобные заявления экс-возлюбленного очень возмутили Ирину Горловскую. Девушка продолжает заявлять, что машину покупала за свои накопленные деньги, а разговоры об ушных палочках и вовсе считает какой-то «ахинеей». Также брюнетка подметила, что ее бывший супруг чистой воды аферист, который ранее не единожды пытался разводить девушек на деньги.Впрочем, по мнению Ирины Горловской, ей вовремя удалось одуматься, ведь сразу же после того, как ее друзья открыли ей глаза на избранника, она забрала все свои вещи и покинула съемную квартиру. Напоследок новенькая участница «Дома-2» заявила, что не собирается возвращать бывшему гражданскому мужу ни деньги, ни ватные палочки соответственно.