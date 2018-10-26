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Психологи определили причину сохранения несчастливых отношений

Группа психологов из Канады и США определила причину сохранения многими супругами несчастливых отношений. Дело не в боязни одиночества, а в альтруизме.

Психологи определили причину сохранения несчастливых отношений

Заокеанские учёные задействовали в психологическом 10-недельном исследовании 1,3 тысячи добровольцев 20-30-летнего возраста. Всем им было предложено пройти анкетирование, имевшее целью выяснить динамику их отношений с противоположным полом: количество вложенных сил в развитие романа, ожидаемую реакцию со стороны партнёра в случае объявления ему о решении расстаться, уверенность в том, что вторая половинка его ценит и тому подобное.

Параллельно психологи проводили второй 8-месячный эксперимент, задействовав в нём 500 человек 30-35-летнего возраста, 90 % из которых на момент начала исследования намеревались разорвать несчастливые для них отношения.

Результаты обеих научных работ оказались идентичными: главной причиной, по которой один из партнёров не мог уйти от второго, оказалась боязнь причинить боль своей половинке. Когда человек осознаёт, что его избранник / избранница, к которому он охладел, к нему эмоционально привязан, зачастую он не может стать инициатором разрыва отношений, заключили исследователи.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:30

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