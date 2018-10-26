Американец остался без печени из-за биодобавок с зеленым чаем





Как сообщает BBC News, долгое время МакКантс употреблял капсулы с зеленым чаем, пока однажды не испытал сильный приступ боли. Он вызвал врачей, и те по клинической картине установили, что у пациента цирроз печени. Учитывая, что к алкоголю пострадавший не прикасался, подозрение сразу упало на биодобавки. Операцию провели через несколько дней, МакКантсу пересадили донорскую печень. Теперь американец ведет сидячий образ жизни и борется с множеством заболеваний, появившихся после пересадки органа.По словам профессора Университета Уэйк-Форест Герберта Бонковски, сам зеленый чай опасности не представляет в отличие от экстракта. Ученый 20 лет занимался исследованиями биодобавок и пришел к выводу, что серьезный ущерб печени наносит галлат эпигаллокатехина, содержащийся в экстракте зеленого чая. За время практики он столкнулся с 60 случаями, когда в больнице оказывались люди с циррозом печени, принимавшие биодобавки с экстрактом зеленого чая.