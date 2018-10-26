АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Американец остался без печени из-за биодобавок с зеленым чаем

Американец лишился печени из-за применения биодобавок с экстрактом зеленого чая. Джим МакКантс из города Даллас (штат Техас) в 50-летнем возрасте всерьез задумался о своем здоровье, он начал заниматься спортом и добавлять в еду таблетки с экстрактом зеленого чая, которые должны были помочь ему похудеть.

Американец остался без печени из-за биодобавок с зеленым чаем

Как сообщает BBC News, долгое время МакКантс употреблял капсулы с зеленым чаем, пока однажды не испытал сильный приступ боли. Он вызвал врачей, и те по клинической картине установили, что у пациента цирроз печени. Учитывая, что к алкоголю пострадавший не прикасался, подозрение сразу упало на биодобавки. Операцию провели через несколько дней, МакКантсу пересадили донорскую печень. Теперь американец ведет сидячий образ жизни и борется с множеством заболеваний, появившихся после пересадки органа.

По словам профессора Университета Уэйк-Форест Герберта Бонковски, сам зеленый чай опасности не представляет в отличие от экстракта. Ученый 20 лет занимался исследованиями биодобавок и пришел к выводу, что серьезный ущерб печени наносит галлат эпигаллокатехина, содержащийся в экстракте зеленого чая. За время практики он столкнулся с 60 случаями, когда в больнице оказывались люди с циррозом печени, принимавшие биодобавки с экстрактом зеленого чая.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиян предупредили о последствиях неоформления
Chevrolet премировать хэтчбек Cruze с мотором на
Алексей Панин назвал Николая Караченцова
Дмитренко и Яббарова могут выгнать с «Дома-2» за
Штатный косметолог «Дома-2» стала персоной
Смартфон OnePlus 6T получит новый цвет
Астрономы ESO засняли в глубоком космосе
Лиза Пескова побывала в гостях у Рамзана Кадырова
Число отравившихся в кафе Махачкалы выросло до 49
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского
Психологи определили причину сохранения
В ДТП под Воронежем погибли три человека
Из-за глобального потепления юг США может стать
Последние слова Николая Караченцова перед
Владимир Жириновский прокомментировал смерть
Звезда «Реальных пацанов» представит свой бренд
Ученые озвучили продукты, приближающие раннюю
Валентин Гафт высказался о смерти Николая
Прощание с Николаем Караченцовым пройдёт в его
Гражданский муж участницы «Дома-2» Ирины
Обновлённый Snapchat продолжает терять
"Ушел талантливый человек": Михаил Ефремов
Екатерина Гусева рассказала о близких отношениях
Эксперты рассказали, как гаджеты вредят человеку
Назван первый смартфон на Android Pie Go
Американец остался без печени из-за биодобавок с
Тоскующий по Ольге Бузовой Денис Лебедев проводит
Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему
Поступили в продажу беспроводные наушники Mobvoi
Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за
Просмотреть все новости