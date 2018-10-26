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Шесть человек стали жертвами наводнения на Кубани

Количество жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек. Как сообщил глава Министерства гражданской обороны и ЧС по Краснодарскому краю Сергей Капустин, четыре тела были обнаружены в результате обследования жилых домов в Апшеронском районе.

Ранее двух погибших нашли в Туапсинском районе.

Шесть человек стали жертвами наводнения на Кубани

Накануне в Краснодарском крае был объявлен режим ЧС.

В общей сложности обильные осадки стали причиной подтопления около 2 тысяч жилых домов из 30 населенных пунктов. Из-за поврежденных мостов и разрушенных дорог задерживается движение поездов. 75 тысяч человек остались без питьевой воды.

Ранее в Сочи из-за наводнения возникли проблемы на АЗС.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:14

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