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Прокуратура потребовала от BlaBlaCar запретить нелегальные перевозки

Прокуратура потребовала от сети BlaBlaCar прекратить осуществлять нелегальные перевозки. В России данным проектом занимается ООО «Комьюто Рус», которое должно обновить условия использования сервиса и регистрации.

Прокуратура потребовала от BlaBlaCar запретить нелегальные перевозки

В прокуратуре уверены, что наличие доступа пользователей к сервису коммерческих перевозок является незаконным, так как многие поставщики услуг на нем не имеют регистрации и разрешений. Кроме того, нелегальных перевозчиков необходимо блокировать и передавать данные о них в соответствующие органы.

Также в разбирательстве фигурирует транспортная компания «Клен 2», которая заключила договор с BlaBlaCar о перевозках. По словам правоохранителей, организация привлекает к деятельности не только технику на балансе предприятия, но и физических лиц, что противоречит законодательству.

В 2017 году прокуратура уже проводила проверку по отношению к BlaBlaCar. Тогда сервис уличили в поддержке незаконного предпринимательства. Компании удалось оспорить претензии, ввиду чего она продолжила деятельность. Также представители BlaBlaCar отметили, что на сервисе появилось большое количество ботов, оставляющих негативные отзывы. Всего за несколько месяцев было заблокировано около 30 тысяч аккаунтов.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:56

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