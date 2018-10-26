Разработчики игры Fallout 76 опубликовали системные требования





Минимальными требованиями для того, чтобы можно было играть в Fallout 76 является процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц или AMD Ryzen 3 1300X 3,5 ГГц, 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 285, а также место на жёстком диске в объёме 60 гигабайт.Официальный выход игры на платформах PS4, Xbox One и РС состоится 14 ноября. До релиза компания Bethesda проводит тестирование проекта. В тестовом режиме геймеры предлагается пройти игру Fallout 76 на Xbox One, затем она появится на других платформах. В процессе бета-теста для игроков доступен весь контент новинки, после чего прогресс будет перенесён в полную версию.