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Ателье TechArt представило Porsche Cayenne с шерстяным салоном

Специалисты немецкого ателье TechArt вновь удивили общественность своей модификацией Porsche Panamera. На этот раз они переделали версию Turismo High, сделав дизайн транспортного средства более спортивным, а в салон добавили отделку из алькантары.

Ателье TechArt представило Porsche Cayenne с шерстяным салоном

Среди изменений выделяются бампера, спойлеры, корпуса зеркал и расширители арок. Автомобиль также оснащен новыми 22-дюймовыми легкосплавными дисками, титановой выхлопной системой, а среди интересных решений можно увидеть появление 2-цветного окраса кузова. Интерьер тоже претерпел изменения: салон теперь выделяется черной цветовой гаммой с ярко-синими акцентами.

Двигатель был немного усовершенствован, получив блок управления TechArt Techtronic Powerkit. Теперь его мощность повысилась с 550 до 640 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 900 Нм. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а максимальная скорость составит чуть более 305 км/час.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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