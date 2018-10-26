Ателье TechArt представило Porsche Cayenne с шерстяным салоном





Среди изменений выделяются бампера, спойлеры, корпуса зеркал и расширители арок. Автомобиль также оснащен новыми 22-дюймовыми легкосплавными дисками, титановой выхлопной системой, а среди интересных решений можно увидеть появление 2-цветного окраса кузова. Интерьер тоже претерпел изменения: салон теперь выделяется черной цветовой гаммой с ярко-синими акцентами.Двигатель был немного усовершенствован, получив блок управления TechArt Techtronic Powerkit. Теперь его мощность повысилась с 550 до 640 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 900 Нм. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а максимальная скорость составит чуть более 305 км/час.