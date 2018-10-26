Ученые создали биокирпич из «жидкого золота»





По словам Рэндалла, процесс создания биокирпича похож на формирование раковин морских моллюсков. Во время опыта в песок добавляются бактерии, формирующие фермент уреазу. После добавления человеческой мочи уреаза разрушает мочевину и образовывается кальций, способный закрепить песок в любой форме. Ученые отмечают, что с химической точки зрения моча является жидким золотом.Благодаря новой технологии прочность кирпича увеличивается на 40 процентов относительно известковых аналогов. Также производство подобного строительного материала возможно при комнатной температуре, в то время как обжиг традиционных кирпичей происходит при температуре 1400 градусов Цельсия и сопровождается большим выбросом углекислого газа.