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Ученые создали биокирпич из «жидкого золота»

Южноафриканские ученые из Университета Кейптауна (University of Cape Town) создали биокирпич из «жидкого золота». Группа студентов под руководством доктора Диллона Рэндалла вырастила кирпич из человеческой мочи и песка.

Ученые создали биокирпич из «жидкого золота»

По словам Рэндалла, процесс создания биокирпича похож на формирование раковин морских моллюсков. Во время опыта в песок добавляются бактерии, формирующие фермент уреазу. После добавления человеческой мочи уреаза разрушает мочевину и образовывается кальций, способный закрепить песок в любой форме. Ученые отмечают, что с химической точки зрения моча является жидким золотом.

Благодаря новой технологии прочность кирпича увеличивается на 40 процентов относительно известковых аналогов. Также производство подобного строительного материала возможно при комнатной температуре, в то время как обжиг традиционных кирпичей происходит при температуре 1400 градусов Цельсия и сопровождается большим выбросом углекислого газа.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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