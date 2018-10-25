Известный кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца зимой
Российский кардиолог Юрий Конев в эфире канала НСН раскритиковал итоги исследований шведских ученых, касательно влияния холода на здоровье человека. Также эксперт рассказал, как сберечь сердце здоровым.
Шведские ученые проводили массовое исследование среди 270000 добровольцев почти 10 лет и выяснили, что особой опасности подвергаются люди, перенесшие ранее инфаркт. Ведь в зимний период сердечный ритм становится нестабильным, что провоцирует увеличение риска сердечного приступа до 10%. Кардиолог Юрий Конев отметил, что данная информации далеко не нова, и отрицательное влияние холода на сердечно-сосудистую систему человека известно уже более двух веков, когда английский врач Уильям Геберден открыл понятие «стенокардия». По его мнению, большая часть населения Российской Федерации проживает на территории, где климат может быть причиной «холодовой стенокардии».
Он вспомнил исследования советских ученых, которые анализировали состояние здоровья людей, покинувших свое место рождения и переехавших на территорию Сибири. В итоге выяснилось, что их здоровье крепче не становилось, а наоборот. Юрий Конев советует россиянам иногда жить в средиземноморском климате, поскольку он наиболее благоприятен для стенок сосудов. А если такой возможности нет, то обратиться к врачу, чтобы тот посоветовал профилактические методы лечения недугов.
Шведские ученые проводили массовое исследование среди 270000 добровольцев почти 10 лет и выяснили, что особой опасности подвергаются люди, перенесшие ранее инфаркт. Ведь в зимний период сердечный ритм становится нестабильным, что провоцирует увеличение риска сердечного приступа до 10%. Кардиолог Юрий Конев отметил, что данная информации далеко не нова, и отрицательное влияние холода на сердечно-сосудистую систему человека известно уже более двух веков, когда английский врач Уильям Геберден открыл понятие «стенокардия». По его мнению, большая часть населения Российской Федерации проживает на территории, где климат может быть причиной «холодовой стенокардии».
Он вспомнил исследования советских ученых, которые анализировали состояние здоровья людей, покинувших свое место рождения и переехавших на территорию Сибири. В итоге выяснилось, что их здоровье крепче не становилось, а наоборот. Юрий Конев советует россиянам иногда жить в средиземноморском климате, поскольку он наиболее благоприятен для стенок сосудов. А если такой возможности нет, то обратиться к врачу, чтобы тот посоветовал профилактические методы лечения недугов.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:15