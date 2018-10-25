НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с Европой в области хирургии





В рамках развития отечественной медицины до 2025 года 11 сентября 2017 года был принят закон «О сети национальных медицинских исследовательских (научно-практических) центров». В ходе его реализации по стране было создано в общей сложности 22 центра, ставших не только флагманскими научными учреждениями, но и высокотехнологичными клиниками, в которых используются самые передовые методы лечения.В качестве примера можно привести петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. На данный момент это медицинское заведение работает по следующим направлениям: нейрохирургия, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология, онкогематология, перинатология и педиатрия, роботоассистированная хирургия и другим. После создания медицинского исследовательского центра на базе этого учреждения здесь работает 107 лабораторий и научных отделов с более чем 800 научными работниками.Помимо этого в Центре Алмазова состоялось открытие оснащенного по последнему слову техники Детского лечебно-реабилитационного комплекса. Работает и образовательная программа по специальности «лечебное дело». В нее на конкурсной основе могут поступать выпускники школ.Другим ярким примером работоспособности представленной Минздравом программы является расположенный в Москве Национальный медицинский исследовательский институт хирургии им. Вишневского. Если в 2015 году здесь выполнялось в общей сложности 5000 операций, то двумя годами спустя эта цифра доросла до восьми тысяч. Значительно снизилась как общеклиническая, так и послеоперационная летальность, и данные показатели сейчас соответствуют высочайшим мировым стандартам. Ну а число клинико-диагностических исследований, проводимых в стенах Центра, превысило колоссальную отметку в 1 миллион.Стоит отметить, что в 2015 году Минздравом была проведена комплексная проверка данного учреждения и выявлены моменты, нуждающиеся в приведении к современным стандартам. Работа по решению этих задач помогла добиться увеличения эффективности работы.Сегодня в институте хирургии им. Вишневского проводятся операции по следующим направлениям: грудная хирургия, хирургия органов брюшной полости, кардиохирургия, эндоваскулярная хирургия, урология, сосудистая хирургия, лечение термических поражений, гнойная хирургия, травматология и артрология. Стоит отметить хотя бы тот факт, что за период в 2017-2018 годы здесь было проведено два десятка уникальных операций по транскатетерному протезированию аортального клапана. Также здесь проводятся малоинвазивные операции на сердце. Осуществляются они через небольшое поделываемое отверстие в межреберном пространстве, без необходимости проводить вскрытие грудной клетки. Это позволило не только снизить летальность, но и значительно увеличить скорость реабилитации. Благо, что техническое оснащение позволяет делать столь сложные и технологичные операции.В институт хирургии им. Вишневского постоянно поступают пациенты не только из столичного региона, но и со всей России. В частности, пострадавшие от различных происшествий, в том числе и техногенного характера. Так именно здесь ранее проходили успешное лечение пострадавшие в печально известном пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь».Не забывают в Центре и об обучении. Помимо того, что сюда за обменом опытом прибывают медики со всей страны, тут еще и проходят последипломное обучение молодые медицинские специалисты в количестве 250 человек в год. Уже тот факт, что в команде Центра работает 3 академика РАН и 1 член-корреспондент РАН, 42 доктора медицинских наук и 80 кандидатов медицинских наук говорит о том, что учиться здесь действительно есть чему.