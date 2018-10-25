Больные раком Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам

Об онкологическом заболевании Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили на передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Четыре года они скрывали от общественности свою болезнь, а на ток-шоу предупредили зрителей, что онкология могла развиться из-за загара, которым они злоупотребляли. Болезнь была выявлена слишком поздно, поэтому супругам пришлось пройти 13 курсов лучевой терапии.Сейчас музыканты чувствуют себя хорошо. Здоровье позволило им совершить путешествие в Европу. На 48-летие Виктор Рыбин подарил своей жене путевку во Флоренцию, оттуда они записали видеоролик, в котором выразили поклонникам благодарность за оказанную поддержку.