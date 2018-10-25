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Больные раком Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам

Больные раком кожи Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова уехали из России в Италию и записали видеообращение для поклонников. Звездная пара поблагодарила своих фанатов за поддержку, которую они оказывали, пока шла борьба с онкологией.

Больные раком Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам

Об онкологическом заболевании Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили на передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Четыре года они скрывали от общественности свою болезнь, а на ток-шоу предупредили зрителей, что онкология могла развиться из-за загара, которым они злоупотребляли. Болезнь была выявлена слишком поздно, поэтому супругам пришлось пройти 13 курсов лучевой терапии.

Сейчас музыканты чувствуют себя хорошо. Здоровье позволило им совершить путешествие в Европу. На 48-летие Виктор Рыбин подарил своей жене путевку во Флоренцию, оттуда они записали видеоролик, в котором выразили поклонникам благодарность за оказанную поддержку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:40

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