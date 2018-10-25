Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА





На данный момент команда Станислава Черчесова занимает 41 место с 1433 баллами. Первое место занимает сборная Бельгии (1733 балла), действующий чемпион мира Франция с 1732 баллами занимает вторую строчку, а третья Бразилия, которая набрала 1669 пунктов.Улучшение позиций России связано с удачными двумя играми в октябре в Лиге наций. Российская команда сыграла вничью с Швецией со счетом 0:0 и обыграла турков 2:0.Отметим, что в сентябре сборная России также поднялась в рейтинге с 49 на 46 место. В конце лета команда занимала рекордно низкую 70 строчку, но резко поднялась на 21 ступень.