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Производитель начал тестировать премиальный внедорожник от FAW на базе Toyota Crown

Китайский производитель автомобилей под брендом Hongqi, принадлежащий концерну FAW, начал тестировать премиальный внедорожник на базе Toyota Crown. В Сети фотошпионы опубликовали фотографии нового кроссовера.


Производитель начал тестировать премиальный внедорожник от FAW на базе Toyota Crown

Автомобиль Hongqi HS7 построен на базе концепта Hongqi S-Concept, который был представлен 2 года назад, и создан на платформе Toyota Crown. Кроссовер на опубликованных снимках традиционно скрыт камуфляжной пленкой. На них можно хорошо рассмотреть головную оптику и задние фонари.

В салоне разработчики установили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, а сиденья отделаны кожей с ромбовидной прострочкой. Кроссовер будет представлен в двух вариантах с двумя и тремя рядами кресел. Под капотом автомобиля, по предварительной информации, будет установлен бензиновый турбодвигатель на четыре цилиндра объемом 2 литра мощностью 204 лошадиных силы. Также выйдет модификация с шестицилиндровым трехлитровым двигателем мощностью 231 лошадиная сила.

Трансмиссия Hongqi HS7 представлена автоматической коробкой переключения передач, привод — только передний. В скором времени возможен выход варианта модели с полным приводом и гибридным силовым блоком.

На китайском рынке кроссовер появится в продаже в следующем году. Стоимость модели составит 280 000 юаней (2 638 000 рублей). Автомобиль будет конкурировать с BMW X5, который в три раза дороже. Шпионские снимки внедорожника доступны по ссылке.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:15

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