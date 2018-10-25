Forbes назвал самую богатую женщину России





Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она занимается отдельным бизнесом, причем гостиницы функционируют, как в РФ, так и в европейских странах. Кроме этого, бывшая жена Юрия Лужкова уделяет внимание альтернативной энергетике и сфере недвижимости.Батурина оказалась единственной участницей списка богатых россиянок, состояние которой превысило миллиард долларов. На второй позиции находится владелица бренда одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. С этой строчки она сместила Елену Рыболовлеву, имеющей состояние в 600 миллионов долларов. Четвертое и пятое место заняли Наталья Филева и Ольга Белянцева.