Forbes назвал самую богатую женщину России
Супругу экс-мэра Москвы Елена Батурина названа самой богатой женщиной в России по версии журнала Forbes. Она возглавляет компанию Inteco Management.
Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она занимается отдельным бизнесом, причем гостиницы функционируют, как в РФ, так и в европейских странах. Кроме этого, бывшая жена Юрия Лужкова уделяет внимание альтернативной энергетике и сфере недвижимости.
Батурина оказалась единственной участницей списка богатых россиянок, состояние которой превысило миллиард долларов. На второй позиции находится владелица бренда одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. С этой строчки она сместила Елену Рыболовлеву, имеющей состояние в 600 миллионов долларов. Четвертое и пятое место заняли Наталья Филева и Ольга Белянцева.
Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она занимается отдельным бизнесом, причем гостиницы функционируют, как в РФ, так и в европейских странах. Кроме этого, бывшая жена Юрия Лужкова уделяет внимание альтернативной энергетике и сфере недвижимости.
Батурина оказалась единственной участницей списка богатых россиянок, состояние которой превысило миллиард долларов. На второй позиции находится владелица бренда одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. С этой строчки она сместила Елену Рыболовлеву, имеющей состояние в 600 миллионов долларов. Четвертое и пятое место заняли Наталья Филева и Ольга Белянцева.
Экономика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:51