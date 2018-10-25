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Forbes назвал самую богатую женщину России

Супругу экс-мэра Москвы Елена Батурина названа самой богатой женщиной в России по версии журнала Forbes. Она возглавляет компанию Inteco Management.

Forbes назвал самую богатую женщину России

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она занимается отдельным бизнесом, причем гостиницы функционируют, как в РФ, так и в европейских странах. Кроме этого, бывшая жена Юрия Лужкова уделяет внимание альтернативной энергетике и сфере недвижимости.

Батурина оказалась единственной участницей списка богатых россиянок, состояние которой превысило миллиард долларов. На второй позиции находится владелица бренда одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. С этой строчки она сместила Елену Рыболовлеву, имеющей состояние в 600 миллионов долларов. Четвертое и пятое место заняли Наталья Филева и Ольга Белянцева.



 
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Экономика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:51

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