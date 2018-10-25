В следующем году флэш-память NAND подешевеет еще сильнее





Саймон Чен отметил, что в следующем году тенденция наращивания производства ведущими производителями сохранится и стоимость комплектующих упадет. В числе названных компаний - Samsung, Mircon / Intel, Toshiba Memory / Western Digital и SK Hynix. В первом полугодии будущего года они намерены выпускать 96-слойную память 3D NAND. Объем выпускаемой продукции составит 50 — 100 тысяч ежемесячно.Китайская компания Yangtze Memory Technology нарастит производство до 150 тысяч плат каждый месяц.