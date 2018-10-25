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В следующем году флэш-память NAND подешевеет еще сильнее

Председатель совета директоров компании Adata Technology Саймон Чен заявил, что в следующем году флэш-память NAND подешевеет еще сильнее. За счет наращивания объемов выпуска в текущем году платы потеряли в цене 50%.

В следующем году флэш-память NAND подешевеет еще сильнее

Саймон Чен отметил, что в следующем году тенденция наращивания производства ведущими производителями сохранится и стоимость комплектующих упадет. В числе названных компаний - Samsung, Mircon / Intel, Toshiba Memory / Western Digital и SK Hynix. В первом полугодии будущего года они намерены выпускать 96-слойную память 3D NAND. Объем выпускаемой продукции составит 50 — 100 тысяч ежемесячно.

Китайская компания Yangtze Memory Technology нарастит производство до 150 тысяч плат каждый месяц.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:57

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