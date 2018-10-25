В 2020 году компания Zotye привезет в Россию доступный кроссовер T300





По словам экспертов, поставки автомобиля начнутся в 2020 году. Стоимость T300 будет меньше, чем у модели Creta от Hyundai, а также Kaptur от Renault. Ориентировочная цена составит порядка 650 тысяч рублей. По мнению специалистов, российским пользователям предоставят возможность купить модель с двигателем, чья мощность равна 136 лошадиным силам. По своим размерам, автомобиль практически идентичен конкурентам от Renault и Hyundai.Производители утверждают, что им удастся предоставить россиянам автомобиль с отличным соотношением цены и качества. Благодаря грамотно укомплектованному функционалу, автомобиль станет достаточно востребованным, по мнению экспертов.