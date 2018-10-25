АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

В 2020 году компания Zotye привезет в Россию доступный кроссовер T300

Компания Zotye планирует завезти в Россию бюджетные кроссоверы T300. По мнению разработчиков, автомобиль будет обладать не только сравнительно низкой стоимостью, но также и интересной для российских потребителей комплектацией.

В 2020 году компания Zotye привезет в Россию доступный кроссовер T300

По словам экспертов, поставки автомобиля начнутся в 2020 году. Стоимость T300 будет меньше, чем у модели Creta от Hyundai, а также Kaptur от Renault. Ориентировочная цена составит порядка 650 тысяч рублей. По мнению специалистов, российским пользователям предоставят возможность купить модель с двигателем, чья мощность равна 136 лошадиным силам. По своим размерам, автомобиль практически идентичен конкурентам от Renault и Hyundai.

Производители утверждают, что им удастся предоставить россиянам автомобиль с отличным соотношением цены и качества. Благодаря грамотно укомплектованному функционалу, автомобиль станет достаточно востребованным, по мнению экспертов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выпуск двухтопливного LADA Largus ожидается в
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Горбатые киты не хотят петь около морских судов,
Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн
Кен Блок создал дрифт-пикап Ford F-150
DocDoc выпускает часы для онлайн-консультаций с
На Марсе могут существовать богатые кислородом
Инженеры научили двух дронов открывать двери
Соединённые Штаты обвиняют Россию в создании
В Великобритании водитель автобуса похвастался
Сын Светланы Моргуновой прокомментировал слухи о
Компания Toyota в сентябре увеличила продажи в
Поправившийся Дима Билан показал постельное фото
Forbes назвал самую богатую женщину России
В 2020 году компания Zotye привезет в Россию
Опубликована секретная фотография сына Кейт
Названы 5 витаминов и минералов, ускоряющих
Елизавета Боярская впервые заговорила о второй
На видео попали катастрофические последствия
Компания Panasonic анонсировала смартфоны Eluga
Саратовский депутат начал эксперимент по
Эксперты назвали причины потери лидерства России
Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с
Компания Lamborghini протестировала обновленную
В следующем году флэш-память NAND подешевеет еще
Алиана Устиненко назвала Алену Савкину достойной
Ученые: Гиподинамия вредит сердцу больше, чем
В Москве начал работу онлайн-тренажер по
В Министерстве обороны Турции назвали сроки
На мужа Елены Летучей подали в суд из-за
Просмотреть все новости