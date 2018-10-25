Елизавета Боярская впервые заговорила о второй беременности





По словам 32-летней Елизаветы Боярской, ребенок у нее родится в декабре, но в январе она уже планирует вернуться на сцену театра. Артистка считает, что ее организм успеет восстановиться за две недели, но в целом до лета особых занятий у нее не будет. Второго ребенка они с Максимом Матвеевым очень хотели. Их сын Андрей, когда ему сообщили о появлении брата, очень обрадовался.Ранее Елизавета Боярская не спешила раскрывать подробности второй беременности, предпочитая не афишировать личную жизнь. На первые слухи о беременности она и ее муж Максим Матвеев никак не реагировали, а когда скрывать положение стало невозможно, они лишь кратко подтвердили догадки журналистов. Дошло до того, что пол будущего ребенка раскрыл отец Елизаветы Михаил Боярский.