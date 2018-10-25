Компания Panasonic анонсировала смартфоны Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro





Если говорить об аппаратной основе новых девайсов, то здесь будет использоваться Helio P22. Размер оперативной памяти составит 3 и 4 ГБ соответственно. Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro станут первыми устройствами бренда, которые получат сканер лица, который пришел на смену привычному дактилоскопу. Компания Panasonic также намерена использовать в устройствах два динамика, чтобы создавался эффект стерео в ходе прослушивания музыки. Информация о присутствии стандартного разъема для наушников пока отсутствуют.Оба смартфона получат операционную систему Android 8.1 Oreo. О внешности устройств ничего не говорится. Они должны поступить в продажу в середине 2019 года. Оба смартфона получат средний ценник.