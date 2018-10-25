Компания Panasonic анонсировала смартфоны Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro
Компания Panasonic заявила, что в скором времени ожидается выход новых смартфонов под названиями Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro. Устройства смогут похвастаться аккумуляторами, ёмкость которых достигает 4000 мАч. Таким образом, обеспечивается повышенная автономность.
Если говорить об аппаратной основе новых девайсов, то здесь будет использоваться Helio P22. Размер оперативной памяти составит 3 и 4 ГБ соответственно. Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro станут первыми устройствами бренда, которые получат сканер лица, который пришел на смену привычному дактилоскопу. Компания Panasonic также намерена использовать в устройствах два динамика, чтобы создавался эффект стерео в ходе прослушивания музыки. Информация о присутствии стандартного разъема для наушников пока отсутствуют.
Оба смартфона получат операционную систему Android 8.1 Oreo. О внешности устройств ничего не говорится. Они должны поступить в продажу в середине 2019 года. Оба смартфона получат средний ценник.
Если говорить об аппаратной основе новых девайсов, то здесь будет использоваться Helio P22. Размер оперативной памяти составит 3 и 4 ГБ соответственно. Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro станут первыми устройствами бренда, которые получат сканер лица, который пришел на смену привычному дактилоскопу. Компания Panasonic также намерена использовать в устройствах два динамика, чтобы создавался эффект стерео в ходе прослушивания музыки. Информация о присутствии стандартного разъема для наушников пока отсутствуют.
Оба смартфона получат операционную систему Android 8.1 Oreo. О внешности устройств ничего не говорится. Они должны поступить в продажу в середине 2019 года. Оба смартфона получат средний ценник.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:20