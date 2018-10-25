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Врач объявил о слабоумии пациентки после того, как занял у нее $300 000

Врач из штата Теннесси в США занял у пациентки 300 000 долларов, после чего диагностировал у нее слабоумие. Несмотря на то, что результатом инцидента стало лишение медицинской лицензии, деньги не были возвращены.

Врач объявил о слабоумии пациентки после того, как занял у нее $300 000

Как сообщает издание The Tennessean, лечащий врач 79-летней пациентки, которая лечилась у него в течение 25 лет, решил занять у нее 300 тысяч долларов. По словам виновника, он действительно одолжил данную сумму, однако, это произошло около 20 лет назад, и с тех пор он выплачивал ее по частям. За это время пациентка якобы забыла о выплаченной части и обвинила врача в мошенничестве. По его словам, диагноз деменции у пожилой женщины не имеет ничего общего с рассматриваемой денежной суммой. Впрочем, подозрение вызвало именно то, что дальнейшие исследования, проведенные профессиональными психологами, не выявили признаков деменции у больной.

Обвиняемый был лишен медицинской лицензии, а также вынужден оплатить штраф в размере 2 тысяч долларов. Впрочем, если обвинение основано на реальных фактах, мошенник все равно остался в выигрыше.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:21

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