Врач объявил о слабоумии пациентки после того, как занял у нее $300 000





Как сообщает издание The Tennessean, лечащий врач 79-летней пациентки, которая лечилась у него в течение 25 лет, решил занять у нее 300 тысяч долларов. По словам виновника, он действительно одолжил данную сумму, однако, это произошло около 20 лет назад, и с тех пор он выплачивал ее по частям. За это время пациентка якобы забыла о выплаченной части и обвинила врача в мошенничестве. По его словам, диагноз деменции у пожилой женщины не имеет ничего общего с рассматриваемой денежной суммой. Впрочем, подозрение вызвало именно то, что дальнейшие исследования, проведенные профессиональными психологами, не выявили признаков деменции у больной.Обвиняемый был лишен медицинской лицензии, а также вынужден оплатить штраф в размере 2 тысяч долларов. Впрочем, если обвинение основано на реальных фактах, мошенник все равно остался в выигрыше.