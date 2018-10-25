Два человека погибли, один пропал без вести в зоне подтопления на Кубани
Обильные проливные дожди и сильное подтопление стало причиной гибели двух человек на Кубани. Как сообщает РИА «Новости», в результате стихии пострадали три человека, еще один числится пропавшим без вести.
Ликвидацией последствий подтопления занимаются более 700 сотрудников экстренных служб с привлечением 150 единиц специализированной техники, включая три аварийно-восстановительных железнодорожных состава.
Сильные осадки спровоцировали подтопление в 8 населенных пунктах Краснодарского края, где проживает около 70 тысяч человек.
Ликвидацией последствий подтопления занимаются более 700 сотрудников экстренных служб с привлечением 150 единиц специализированной техники, включая три аварийно-восстановительных железнодорожных состава.
Сильные осадки спровоцировали подтопление в 8 населенных пунктах Краснодарского края, где проживает около 70 тысяч человек.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:35